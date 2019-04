Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Il Romanista in vista della partita di domani: "Tra due squadre che hanno fatto bene fino a un certo punto, poi sono calate. Noi ci aggrappiamo alla semifinale di Coppa Italia, in campionato c'è mancato qualche punto nell'ultimo mese: abbiamo infilato troppi risultati negativi, ma siamo una squadra giovane e ci può anche stare. Siamo giustificati, in un certo senso. La Roma era partita con ambizioni più importanti delle nostre, ha avuto vari problemi e adesso è in chiara difficoltà. Sinceramente non mi aspettavo una stagione così deludente da parte della Roma. Pensavo che potesse fare molto meglio: la Roma ha giocatori importanti, stiamo parlando di una rosa di valore. Una rosa da Champions League. Zaniolo? Quando sono tornato alla Fiorentina non c'era già più. Peccato. È un giocatore moderno, ha tutto per diventare un campione: è forte fisicamente, bravo tecnicamente e sa fare gol. È il giocatore ideale per il calcio di adesso. A 19 anni non ricordo di averne visti così. Gli auguro di restare umile e diventare un simbolo della Nazionale del futuro. Oggi è più difficile rispetto al passato".