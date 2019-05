Fiorentina, Antognoni: "Stagione divisa, meglio nel girone d'andata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal calcio d'inizio del match con il Parma: "I tifosi contestano sempre quando le cose non vanno bene, ma non bisogna avere alibi. La stagione si è divisa in due parti: abbiamo fatto bene nel girone d'andata, male in quello di ritorno. Bisogna valutare queste cose per riprogrammare l'anno successivo, sbagliando il meno possibile".