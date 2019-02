© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha così parlato a Rai Sport prima della semifinale d'andata di Coppa Italia con l'Atalanta: "Ho vinto questo trofeo da giocatore, spero di poterlo fare anche da dirigente. Affrontiamo una squadra che sta bene tanto quanto noi, sarà una partita importante e bella da vedere. Noi siamo giovanissimi: non solo in Italia, tra i più giovani in Italia. Franchi? Stasera il pubblico sarà il dodicesimo uomo. I fiorentini sono calorosi e ci tengono molto a questa competizione, al pari nostro. Ci sarà una spinta notevole da parte dei tifosi".