Fiorentina, Antognoni su Pjaca: "Giochi con meno ansia e più allegria"

Arrivano ulteriori dettagli sulla maxi offerta del Manchester City per Lionel Messi. 755 milioni di euro totali tra ingaggio, clausola e soldi per il padre Jorge Messi, il Mundo Deportivo e gli altri quotidiani iberici specificano però che questa offerta sarebbe già stata rispedita...

Messi e la maxi offerta del City: la Pulga ha già detto di no a Guardiola

West Ham, l'obiettivo per l'attacco è l'ex Frosinone Nicolas Castillo

Man City, ansia per De Bruyne. Nuovo problema al ginocchio

Aston Villa, pazza idea di mercato Koscielny per gennaio

La meglio gioventù di Guardiola: 7 Under-23 in campo con il Fulham

Manchester City, piace lo spagnolo Pelayo Morilla per il futuro

Real Madrid, AS su Vinicius: "Il ragazzo che va di moda"

Mundo Deportivo apre: "Il 9 del futuro". C'è anche Icardi in lista

Leicester, l'Express con Puel: "Giocare per dimenticare dolore"

Marca in prima pagina: "Il Bernabeu vuole vedere Vinicius"

Tottenham, obiettivo in mediana: piace Doucoure del Watford

Barcellona, Malcom: "Felice per la mia carriera. Lotterò per i miei sogni"

Manchester United, idea Ryan in caso di mancato rinnovo di De Gea

Barcellona, Messi verrà convocato per la sfida contro l'Inter

Valverde: "Presto per dire se Messi ci sarà a Milano con l'Inter"

Verratti fermato per guida in stato d'ebbrezza: rischia lunga sospensione

Leicester, tutta la rosa in Thailandia per il funerale di Srivaddhanaprabha

Guardiola: "Tristi per De Bruyne, ma tornerà. Laporte? Bella arroganza"

Lione, per Ndombele servono 70 milioni di euro. Juve avvisata

Croazia, i convocati per la Nations League: ci sono ben otto italiani

Manchester City, arriva il verdetto per De Bruyne: out sei settimane

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy