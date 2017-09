Fiorentina, Antognoni: "Thereau esperto. Sa come si fa gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha parlato in sala stampa prima delle presentazione di Cyril Thereau: "Oggi presentiamo un giocatore più esperto rispetto agli altri arrivarto fino a questo momento. Ha iniziato a giocare in Francia ed è arrivato in Italia, al Chievo, nel 2010. Lo conosciamo tutti, può ricoprire tanti ruoli e più che altro sa fare gol, una caratteristica molto importante. Ci auguriamo che possa proseguire a segnare".