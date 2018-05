Fiorentina, Antognoni: "Vogliamo ottenere il massimo con il Genoa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager viola, ha parlato a Premium Sport prima di Genoa-Fiorentina: "Per ora abbiamo la possibilità dell'EL e ce la giocheremo fino alla fine. Oggi è importante per noi, sono tre punti che ci servono per la classifica. Con un altro risultato forse abbandoneremmo questo discorso ma vogliamo ottenere il massimo contro una squadra che sta bene. Siamo in un buon periodo e speriamo di fare la partita che ci auguriamo".