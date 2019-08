Fiorentina, Antognoni: "Vogliamo ricambiare l'entusiasmo del pubblico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, Club Manager della Fiorentina, ha parlato dallo stadio Mariotti di Montecatini. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "C'è un grande entusiasmo, ora dobbiamo ricambiarlo nel modo migliore. Stiamo cercando di fare il possibile per costruire una squadra competitiva. Poi vediamo cosa succede ma l'importante è che ci sia il giusto entusiasmo".

Cosa pensa di Boateng e Lirola?

"Il primo è un giocatore mirato e d'esperienza, ha vinto molto in carriera, sta bene fisicamente. Ha potenza e tecnica, è sempre stato determinante e speriamo lo sia ancora perché giocatori così non perdono mai il vizio e la voglia di essere protagonista. Lirola è un ragazzo che ha iniziato nelle giovanili della Juventus, poi il Sassuolo lo ha riscattato perché è molto progredito calcisticamente ed anche questo acquisto è mirato in un ruolo dove la Fiorentina ultimamente lasciava a desiderare, perciò è importante per noi".

Come procede il lavoro nel suo nuovo ruolo, affiancato da dirigenti giovani?

"Sono bravi tutti, Dainelli ha smesso di giocare da poco e si sta abituando a questa situazione parlando e tranquillizzando i calciatori, perché si sa, anche i giocatori hanno le loro problematiche. Andrea Mancini è giovane e volenteroso oltre che preparato sui calciatori a livello internazionale e inglesi in particolare".

Domani ci sarà l'amichevole contro il Livorno.

"Una Fiorentina non nuovissima ma con qualche innesto importante e giovani cresciuti come Ranieri, Sottil, Castrovilli e Vlahovic".

Castrovilli potrebbe essere il suo erede?

"È cresciuto molto nella Cremonese ed è abbastanza pronto per la serie A".

Cosa ne pensa della scelta di cuore di Alia Guagni che ha rifiutato il Real Madrid per restare alla Fiorentina?

"Di questi tempi è una cosa rara e sono contento. Conosco Alia, sarebbe andata in una squadra importante come il Real ma è rimasta fedele al viola, complimenti a lei, il capitano non poteva tradire".

I giocatori della Fiorentina maschile prenderanno esempio da lei?

"Questo è un discorso a parte ma il gruppo c'è nella Fiorentina e i giocatori si abitueranno a rimanere a Firenze perché si sta bene e ci sono i presupposti per costruire una squadra importante".

Come procede il ritiro di Montecatini?

Bene, ed è importante anche per la nuova proprietà che apprezza questa situazione positiva e cercherà di ricambiarla nel modo migliore. Ci vuole un po'

di pazienza perché in uno-due mesi non si può fare tutto, a volte è anche negativo fare troppo di fretta. Perciò con calma si potrà fare bene".