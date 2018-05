Fiorentina, approvata la situazione economica: parametri rispettati

Lautaro Martinez conclude le visite. Fra mezz'ora in sede all'Inter

Juve-Pogba, per Marotta è "fantamercato". Ma potrebbe essere pretattica

Fiorentina e mercato: Sportiello, Badelj e i nuovi per puntare all'Europa

Genoa, per il centrocampo spunta anche Sandro

Lazio, piste estere per F. Anderson: ci sono Chelsea, Liverpool e Monaco

Fiorentina, idea low cost per la difesa: piace Rolando

Lazio, occhi in casa Genoa per l'attacco: piace Lapadula

Juventus, sprint per Cristante. Sturaro possibile contropartita

Juventus, pronto un quinquennale per Darmian

Bologna, Saputo: "Vorrei tenere Verdi. Non dobbiamo rifondare"

Caldara: "Alla Juve non si può sbagliare. Spero di essere pronto"

Darmian jolly per Allegri: un solo acquisto per due ruoli scoperti

Il CdA di ACF Fiorentina , riunitosi in data odierna, ha approvato, così come previsto dal Sistema Licenze Nazionali, la situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2018 del Gruppo, le cui risultanze si confermano nel pieno rispetto dei parametri indicati dai regolamenti degli Organi di Controllo.

