Fiorentina, appuntamento con Chiesa fissato a metà settembre: cessione o rinnovo

vedi letture

Federico Chiesa e la Fiorentina si sono dati un tempo: l'inizio del campionato. Quella sarà la deadline tra cessione e rinnovo. L'unico punto interrogativo sulla squadra del prossimo campionato è rappresentato proprio dal figlio d'arte visto che il mercato viola per il resto prevede già un rinforzo per settore ma la cessione di un big come Chiesa sposterebbe gli equilibri e costringerebbe a sostituirlo in maniera adeguata. A riportarlo è FirenzeViola.it.