Fiorentina, archiviato procedimento per falso in bilancio

Buone nuove per la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Lady Radio questa mattina dopo essere stata rinviata a giudizio per presunto falso in bilancio per il mancato accantonamento di somme da destinare ai risarcimenti dovuti a Gazzoni Frascara - ex presidente del Bologna parte lesa in Calciopoli unitamente a Victoria 2000, Brescia, Atalanta, FIGC e ministero dell'economia -, per la società di viale Manfredo Fanti è finita nel migliore dei modi. Da Roma, infatti, la procura federale ha archiviato il procedimento, e questa è una notizia particolarmente positiva anche perché, in caso contrario, si sarebbero potute scatenate diverse dinamiche come la penalizzazione in classifica.