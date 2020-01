© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Rocco Commisso in Italia può far divampare il mercato viola. Perché il presidente della Fiorentina deciderà quale sarà il futuro di Alfred Duncan, centrocampista che il Sassuolo valuta 20 milioni di euro, cifra giudicata eccessiva, almeno finora. Sul tavolo rimane quindi il nome di Francesco Cassata, oggi al Genoa, come alternativa. Oggi ci sarà un summit fra l'agente e la dirigenza toscana per capire i margini dell'affare. A scriverlo è Il Corriere dello Sport.