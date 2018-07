© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul è in pole per essere il prossimo acquisto della Fiorentina. Prima di cercare l'affondo il direttore generale viola, Pantaleo Corvino dovrà però cedere Valentin Eysseric, valutato 10 milioni di euro, che piace soprattutto in Francia. A riportarlo è La Nazione.