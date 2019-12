Fiorentina, assalto a Politano. Contatti con la Roma: Kalinic e Florenzi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio ai possibili acquisti della Fiorentina all'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Partendo dai nomi in entrata, in attacco le piste principali portano a Matteo Politano, che non sta trovando la continuità sperata nell'Inter, e all'ipotetico ritorno in maglia viola di Nikola Kalinic, una sorta di oggetto del mistero nella Roma attuale. Nei confronti dei giallorossi c'è anche la suggestione che porta ad Alessandro Florenzi, anche se il club giallorosso sta riflettendo in quanto una sua cessione appare tutt'altro che scontata.