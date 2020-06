Fiorentina, assegnati i primi lavori per la realizzazione del centro sportivo a Bagno a Ripoli

vedi letture

La Fiorentina è lieta di annunciare l’inizio dei lavori di ristrutturazione della Cascina Favard, ex centro di formazione Enel, posta all’interno del terreno del nuovo Centro sportivo di ACF Fiorentina di Bagno a Ripoli.

Il bando di gara per le opere edili e impiantistiche atte al restauro della struttura ha visto la partecipazione di diverse imprese e concluso il termine ultimo per il deposito della proposta tecnico/economica, la Fiorentina in collaborazione con lo Studio Marco Casamonti & Partners ha individuato nell’impresa DAM Costruzioni Generali srl, azienda del territorio fiorentino, la società più adatta a rispondere ai requisiti tecnici ed economici del progetto richiesti dalla Proprietà e dal Team di Progettazione.

Nello specifico l’intervento sulla Cascina Favard, su circa 750 mq di impianto ottocentesco con annessi novecenteschi, sarà rivolto principalmente alla prima parte di carattere storico.

Come preannunciato dal Presidente Rocco Commisso durante la conferenza stampa di sabato 6 giugno, la Fiorentina è lieta di aver trovato in un’azienda locale, che impiegherà una forza lavoro di circa 80 persone per tutta la durata del cantiere, il partner ideale destinato alla realizzazione dei nuovi uffici della Società Viola.

DAM Costruzioni Generali srl, si pone infatti come il giusto interlocutore per realizzare quest’opera che rappresenterà il fulcro centrale di quello che, nei progetti, rappresenterà un fiore all’occhiello non solo per Firenze e la Toscana, ma per tutto il calcio nazionale e internazionale.

Firmato il contratto, nei prossimi giorni con il deposito della documentazione necessaria agli Enti competenti, avrà inizio il cantiere che si prevede di concludere a fine autunno.