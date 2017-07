Fiorentina, Astori: "Borja Valero? Cessione voluta da entrambe le parti"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, il difensore della Fiorentina Davide Astori ha parlato anche delle cessioni eccellenti: "Ogni situazione va analizzata da sola. Per Gonzalo Rodriguez è stata una decisione societaria quella di non rinnovare il contratto, poi non hanno trovato l'accordo economico. Per Borja Valero è stata una cessione voluta da entrambe le parti. La Fiorentina non ha fatto opposizione, e lui ha accettato l'offerta dell'Inter. Mentre su altri giocatori penso che tutti abbiano l'ambizione di poter giocare Champions o Europa League. La Fiorentina per adesso gioca in Europa e quindi qualcuno può preferire di partire adesso piuttosto che restare più a lungo".