Fiorentina, Astori: "Il no di Bernardeschi è stato sofferto. E' ambizioso"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, il difensore della Fiorentina Davide Astori ha parlato anche del mancato rinnovo di Federico Bernardeschi: "E' un ragazzo sensibile, è stato difficile per lui prendere questa decisione. E' molto ambizioso e vuole arrivare in alto velocemente. E' stata una decisione ponderata da parte di un giocatore che dato tutto per la Fiorentina".