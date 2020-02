Fonte: Dall'inviato al Franchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina passa inaspettatamente in vantaggio contro l'Atalanta dopo aver subito per tutta la prima mezz'ora della gara. E' Federico Chiesa che raccoglie la palla al limite dell'area e con un tiro al volo toglie le ragnatele dall'angolino alla destra di Gollini. 1-0 per i viola al 32'.