© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Malinovskyi entra in campo e porta in vantaggio l'Atalanta: rimonta completata e 2-1 servito in casa della Fiorentina. Il centrocampista nerazzurro raccoglie palla dai 25 metri e di sinistro calcia a fil di palo trovando la complicità di Dragowski.