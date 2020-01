Fiorentina-Atalanta, anche Spalletti era al Franchi oggi pomeriggio

© foto di PhotoViews

Carrellata di spettatori "speciali" per Fiorentina-Atalanta, gara di Coppa Italia andata in scena questo pomeriggio e terminata con la vittoria dei viola. Su tutti, spiccava Luciano Spalletti; oltre all'ex tecnico dell'Inter, presente anche Federico Balzaretti, nonché gli agenti Stefano Antonelli e Fabio Parisi, come riporta firenzeviola.it.