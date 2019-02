Fiorentina-Atalanta, dieci punti in sei partite per entrambe. In modi diversi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sia Fiorentina che Atalanta, dal 20 gennaio 2019 - data dell'inizio del girone di ritorno del campionato - hanno raccolto dieci punti. In maniere diverse, perché i viola, dall'arrivo di Muriel, non hanno ancora perso, con il punto esclamativo messo dal 3-3 contro l'Inter negli ultimi minuti. Un gioco spumeggiante, con 15 gol in 6 partite, nelle prime diciannove erano "solo" 25. Quattro alla SPAL, quattro al Chievo, tre alla Sampdoria, solo lo zero a zero con il Napoli a fare da contraltare. D'altronde la produzione offensiva ha portato con sé qualche piccolo problema difensivo, con tre gol subiti dai blucerchiati, tre dai clivensi e tre dall'Inter: totale 11 reti, solo due vittorie e quattro pari.

L'Atalanta invece contava il miglior attacco della Serie A fino alla penultima settimana (sorpasso operato dalla Juventus con il 3-0 al Frosinone) ma nelle ultime due gare ha segnato solo un gol, con il Milan, affondando con rossoneri e Torino. I dieci punti arrivano così da tre vittorie e un pari, 12 gol fatti e 11 subiti: non bene negli scontri diretti, killer invece con SPAL, Cagliari e Frosinone. Con le prime due aveva raccolto zero punti, all'andata.