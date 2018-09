Fiorentina-Atalanta, diverbio fra Gasperini e Pioli a fine partita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita fra Fiorentina-Atalanta animo incandescente per Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, che ha affrontato a muso duro il collega Stefano Pioli per il rigore - inesistente - assegnato ai viola per un presunto fallo di Toloi su Chiesa. "Non c'era il rigore, come non c'era quello per voi a Milano", le parole a muso duro di Gasperini, con pronta risposta di Pioli. "Sì, ma non ho deciso io né a Milano né qui".