Fiorentina-Atalanta, è alta tensione. Da Mancini al battibecco Gasp-Pioli

Il rigore di Veretout

© foto di Federico De Luca

Sarà una sfida ad alta tensione, quella di stasera fra Fiorentina e Atalanta. Perché negli ultimi mesi è successo quasi di tutto sulla strada che separa il capoluogo orobico e quello toscano. La genesi deriva da inizio giugno dell'anno scorso, quando i viola denunciarono il comportamento di nerazzurri e Perugia nell'ambito della cessione di Gianluca Mancini. I viola avrebbero dovuto ricevere una percentuale sulla cessione del giocatore, ma contestarono le cifre del trasferimento: Santopadre e Mancini vennero acquistati insieme, con il portiere - figlio del presidente - valutato molto più del difensore. Il tribunale ha dato ragione ad Atalanta e Perugia, la Fiorentina sta ancora maneggiando le carte per capire i margini per un nuovo ricorso. Intanto da lì si bloccò il riscatto di Marco Sportiello, poi finito al Frosinone.

Poi c'è la partita d'andata: al quarto d'ora Chiesa s'invola sulla fascia, ma arriva stanco in area e attende solo che Toloi lo tocchi. Il brasiliano si ferma, Chiesa è già in fase di inciampo e allarga le gambe, di fatto colpendo il difensore. Per Doveri è rigore - senza Var - mentre Gasperini a fine partita va da Pioli per un piccolo parapiglia. In conferenza stampa poi getta il carico: "Chiesa è un simulatore". La Fiorentina minaccia querele, ma poi non intraprende questa strada. Nei giorni scorsi è stato l'allenatore dei viola a lamentarsi per le circa 30 ore di riposo in meno rispetto agli avversari (Torino-Atalanta alle 15 di sabato, la sfida con l'Inter la domenica sera alle 20.30) con punzecchiatura di ritorno del tecnico bergamasco, ospite a Sky. Insomma, non corre buon sangue fra i due club, soprattutto negli ultimi mesi.