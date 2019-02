Fiorentina-Atalanta, l'ultima vittoria orobica aprì la crisi viola fino alla B

Carlo Perrone

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Il segno 2, tra Fiorentina e Atalanta al Franchi, non si vede dal 1992-93. Era il 3 gennaio, i viola erano guidati da Luigi Radice, stazionando nelle prime posizioni della classifica. Anzi, erano secondi dietro al Milan, ma la sconfitta - firmata Perrone - diede il la a un de profundiis. Perché Cecchi Gori decise, a sorpresa, di esonerare il tecnico, dando la squadra in affidamento a Aldo Agroppi. Dal sesto posto i toscani passano alla zona retrocessione, a nulla vale il 6-2 all'ultima giornata contro il Foggia: dopo 54 i viola tornano in Serie B.

Da lì in poi l'Atalanta non ha mai vinto a Firenze. Nell'ultimo incrocio, quello dell'andata di campionato, ci pensarono Veretout e Biraghi a fissare il 2-0 finale. Nella passata stagione un gol di Remo Freuler, al minuto 94, aveva salvato gli uomini di Gasperini da una sconfitta (1-1 il risultato).