Fiorentina-Atalanta, la finale del 96. L'unica Coppa Italia vinta da Batistuta

© foto di Federico De Luca

Gabriel Omar Batistuta è stato, per nove stagioni, il simbolo calcistico di una città. Con Rui Costa, Edmundo, Toldo e compagnia, ma era l'uomo copertina, impossibile non pensare alla Fiorentina con lui in campo. Però, pure in anni molto floridi sia dal punto di vista tecnico per la Serie A, l'unica Coppa Italia alzata al cielo da Batigol è stata la finale del 1996, quando di fronte aveva l'Atalanta. Uno a zero all'andata, con un gol di potenza vera - prendendo il pallone e partendo dal calcio d'angolo, dopo un uno-due al limite - e zero a due al ritorno, con il tracollo nel secondo tempo viste le segnature di Amoruso, ancora su azione da corner, e del solito Batistuta, a spedire in rete un inserimento di Rui Costa.

E gli altri trofei? Una Serie B vinta dopo l'annata tragica di Agroppi e la famosa Supercoppa della dichiarazione d'amore, a favore di telecamere, verso la moglie Irina, contro il Milan. Poi un campionato italiano e un'altra Supercoppa Italiana, con la Roma. Ma Firenze era già alle spalle.