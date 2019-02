Fiorentina-Atalanta, le ufficiali: c'è Muriel, sorpresa Dabo. Dea col Papu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Muriel, dopo la panchina contro l'Inter, si riprende la maglia da titolare nella sfida di questa sera fra Fiorentina e Inter. Il colombiano sarà al centro dell'attacco di Stefano Pioli al posto del Cholito Simeone, mentre in difesa si rivede Milenkovic. A centrocampo, al posto di Edimilson, c'è invece Bryan Dabo.

Tutto confermato o quasi invece nell'Atalanta, che in difesa ritrova Toloi e Palomino (entrambi out contro il Torino). Davanti, con Ilicic e Zapata, c'è il Papu Gomez che ha smaltito i problemi fisici degli ultimi giorni.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Fiorentina ed Atalanta, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.