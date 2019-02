Fonte: firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stamani il Corriere Fiorentino pone la lente d'ingrandimento su alcuni temi interni alla sfida che mercoledì vedrà faccia a faccia Fiorentina e Atalanta. Uno dei quali, l'embargo di Diego Della Valle dopo il caso Gianluca Mancini. Due anni fa, infatti, il difensore allora di proprietà gigliata fu ceduto ai nerazzurri dal Perugia (dove era in prestito) per 300.000 euro, abbassando sapientemente la cifra da girare alla Fiorentina. Seguì l'esposto poi respinto dalla Corte Federale, e probabilmente il prossimo passaggio in sede Civile. Inoltre - si legge - pare che il presidente atalantino Antonio Percassi abbia telefonato a Diego Della Valle, ma quest'ultimo non avrebbe risposto ponendo ad oggi il veto su qualsiasi affare riconducibile all'asse Firenze-Bergamo.