© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha risposto - tra le altre cose - anche ad alcune domande sui singoli. In particolare, l'allenatore viola si è soffermato su due dei suoi attaccanti, Vlahovic e Pedro. "Vlahovic è fortissimo in prospettiva. Consideriamo che nelle ultime tre partite ha avuto su di sé il peso dell'attacco. Non deve farsi prendere dall'ansia. Adesso ha una responsabilità più grande di lui ma deve sapere che ha tutto il nostro sostegno".

Su Pedro, entrato a gara in corso contro il Lecce, Montella ha invece detto: "Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più sotto il profilo della presenze in area. Gli manca un po' di intensità e di abitudine alla difese chiuse del nostro campionato. Non ho ancora deciso chi schierare domani".