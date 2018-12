© foto di Federico De Luca

C'è poco futuro per Valentin Eysseric alla Fiorentina. Il trequartista francese - scrive stamani La Nazione - ha saltato le ultime due convocazioni e ormai aspetta soltanto l'offerta del Nizza per lanciarsi in una nuova avventura sui campi da gioco del campionato che lo ha portato alla ribalta. Così come aspetta un'offerta dei nizzardi la Fiorentina, pronta a chiedere sì un prestito con diritto di riscatto, ma quest'ultimo fissato in modo che possa fare una plusvalenza, a 6 milioni di euro.