Fiorentina, augurio di pronta guarigione al talento Lo Faso

© foto di Federico De Luca

Messaggio social da parte dei profili ufficiali della Fiorentina per augurare un pronto ritorno in campo al talento di Simone Lo Faso. Il classe 1998 è stato colpito da uno sfortunato infortunio che ne ha causato la frattura al perone e che priverà i Viola di uno dei giocatori più promettenti della rosa per i prossimi 3 mesi. “Torna presto” il condivisibile messaggio della società gigliata: un invito che potrebbe evidenziare anche la volontà di riscattare a fine stagione dal Palermo uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale.