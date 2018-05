Fiorentina, aumenta la concorrenza europea per Ferreyra

© foto di Federico Gaetano

Aumenta la concorrenza per la Fiorentina per Facundo Ferreyra. Come riporta Le Derniere Heure, sull'attaccante in scadenza con lo Shakhtar ci sarebbero infatti CSKA Mosca, Fenerbahce, Anderlecht ed Espanyol. Per i viola, dunque, la pista che porta a questo attaccante argentino si fa sempre più complicata.