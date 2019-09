© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina in vantaggio dopo 14 minuti a San Siro sul Milan: 1-0, segna Erick Pulgar su calcio di rigore. Tutto nasce da un'azione sciistica di Franck Ribery, che parte da centrocampo e salta come paletti dello slalom sia Musacchio che Romagnoli. Miracolo di Donnarumma sul tiro del francese, Bennacer stende Chiesa che era pronto a ribattere in rete. Dal dischetto si presenta il cileno ex Bologna, che non sbaglia: palla da un lato, portiere dall'altra, terzo gol stagionale dal dischetto per Pulgar. E Fiorentina in vantaggio, 1-0 a San Siro.