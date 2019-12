© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha sottolineato - tra le altre cose - anche la vicinanza della proprietà in questo periodo delicato (la squadra è reduce da tre ko consecutivi): "Questa società ha deciso di affrontare i problemi come una famiglia. Sentiamo la vicinanza del presidente, fa parte del nostro momento di crescita superare certe difficoltà. Come società stiamo gestendo nel modo migliore questo momento. Sta a noi dare una scossa alla nostra situazione".

Ancora sul sostegno da parte del presidente Commisso: "Lo ringrazio, perché ha sostenuto la squadra ed ha ammesso di avere delle responsabilità. Non è da tutti in questo calcio al giorno d'oggi".