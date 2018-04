Fiorentina avanti con Veretout. Espulso Murgia nella Lazio

© foto di Federico De Luca

Pochi minuti dopo l'espulsione del portiere della Fiorentina Sportiello viene ristabilita la parità numerica al Franchi fra viola e Lazio. Espulso per ultimo muovo al 15° Murgia, in campo a sorpresa per il forfait di Parolo, che tocca da dietro Chiesa lanciato a rete. Dalla punizione che ne nasce arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa con Veretout che calcia perfettamente mettendo la palla sotto l'incrocio dove non può arrivare Strakosha.