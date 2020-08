Fiorentina, avanti per Torreira: attesa risposta positiva dall'Arsenal

vedi letture

La Fiorentina prova a stringere per Lucas Torreira. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista è il primo obiettivo per il centrocampo dei viola che attendono una risposta positiva dall'Arsenal per portare il giocatore alla corte di Beppe Iachini e rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.