Fiorentina, avventura finita per Thereau: l'attaccante farà ritorno in Francia nei prossimi giorni

vedi letture

Dopo tre anni e mezzo sta per volgere al termine l’avventura alla Fiorentina di Cyril Thereau. L'attaccante viola andrà in scadenza di contratto con il club viola il 30 giugno e, riporta Firenzeviola.it, avrebbe già chiesto ed ottenuto dalla società il via libera per fare ritorno in Francia a partire dai prossimi giorni. L'ex Udinese avrebbe già disdetto l'affitto della sua casa a Firenze e farà presto rientro nel suo Paese d'origine.