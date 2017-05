Fiorentina, B. Valero: "Europa, vogliamo giocarcela fino in fondo"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Borja Valero al termine di Fiorentina-Lazio 3-2: “Noi cerchiamo sempre di fare il meglio, non siamo partiti molto bene perché faceva molto caldo e non siamo ancora abituati. Dopo il loro gol siamo ripartiti e abbiamo fatto questa rimonta. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite e dobbiamo giocarcela fino in fondo. Non è mai facile, dobbiamo andare avanti. Credo molto nei miei compagni e sono sicuro che andranno a prendersi i tre punti a Napoli”.