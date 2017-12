Fiorentina, Babacar diventa un caso: rifiuta rinnovo e cessione

© foto di Federico De Luca

In casa Fiorentina sembra essere scoppiato un piccolo caso Babacar. Come riporta Tuttosport, l'attaccante senegalese vorrebbe giocare di più, ma finora avrebbe rifiutato sia le proposte di rinnovo dei viola sia le offerte per il suo cartellino arrivate dalla Germania. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2019.