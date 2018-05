Fiorentina, Badelj: "Annata più particolare di tutta la mia vita"

© foto di Federico De Luca

Premiato da TVR TELEITALIA 7 GOLD insieme a Giovanni Simeone come miglior giocatore della prima squadra viola, Milan Badelj ha parlato al tg di Canale 10: "Ringrazio tutti per questo premio, sono molto orgoglioso di essere stato scelto con Giovanni. Annata? E' stata la più particolare della mia vita. Quello che abbiamo passato non si dimenticherà mai, ma grazie al dono di Davide siamo riusciti a far bene anche nei momenti di difficoltà".