© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, si è così espresso a DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita in casa del Cagliari: "Hanno giocatori importanti in mezzo e cambi di alto livello in panchina. Possono tenere alto il livello per novanta minuti in mezzo, e per noi sarà una bella sfida".