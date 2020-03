Fiorentina, Badelj e il futuro incerto: riscatto possibile ma parlerà il campo

Giorni di valutazione in casa Fiorentina in merito al futuro di Milan Badelj. Il centrocampista croato non sta vivendo certo la sua migliore stagione ma il club viola sta comunque pensando al suo riscatto, per 4 milioni di euro, dalla Lazio. Secondo quanto riportato da La Repubblica sarà il campo a parlare, in merito al suo futuro.