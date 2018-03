Fiorentina, Badelj e il rinnovo: Firenze e Pioli aspettano il sì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio di oggi trova spazio il tema relativo al futuro di Milan Badelj con la Fiorentina: "Tutta Firenze aspetta il sì del capitano" scrive questa mattina il quotidiano, che sottolinea come il croato abbia ereditato da Astori la fascia da capitano e la gente si è riconosciuta in lui durante i giorni della tragedia. Badelj è in scadenza di contratto ma anche Pioli spera di averlo ancora con sé nella prossima stagione, visto che nelle ultime partite con Saponara ha creato un nuovo asse centrale nella manovra viola che ha portato a punti pesantissimi in ottica europea.