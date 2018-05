Fiorentina, Badelj ha dato la disponibilità a trattare il rinnovo

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al futuro del centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj. Il capitano viola, in scadenza a giugno, dentro lo spogliatoio è l'erede morale di Astori e la voce in campo di Pioli. E - si legge - probabilmente resterà in maglia viola. Una novità clamorosa: Badelj ha dato la disponibilità a trattare il rinnovo. Corvino è già al lavoro. Non sarà facile mettere nero su bianco. Ma Badelj dopo il Mondiale vorrebbe provare a vincere qualcosa con la maglia viola.