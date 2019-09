Fiorentina, Badelj: "Il Milan si ferma con l'intensità. Occhio a Calhanoglu"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj ha parlato al canale ufficiale del club viola dopo il primo successo in campionato della squadra: "Sto bene perché finalmente è arrivata la vittoria, l’abbiamo meritata non solo per questa partita ma per quello che abbiamo fatto dall’inizio dell’anno. Ora però non è finito nulla, anzi dobbiamo sfruttare il momento positivo e provare a vincere ogni gara. Ribery? Già la sua persona è di impatto per tutti noi, poi quando lo vediamo in allenamento e come si comporta e come lavora è un esempio per tutti noi. Come si ferma il Milan? Si ferma con l’intensità, la lucidità e la voglia di giocare. San Siro è un bello stadio in cui farsi vedere, non ho dubbi che metteremo tutto questo in campo. Nel Milan c'è un mio connazionale, mio compagno di Nazionale, Ante Rebic che è stato e cresciuto anche qui a Firenze ed è molto forte. Conosco da prima anche Calhanoglu, che ha già fatto gol qua credo ed ha un tiro pericoloso quindi non va fatto calciare. A Rebic faccio l’in bocca al lupo, ma non per domenica, dalla prossima partita".