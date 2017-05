Fiorentina, Badelj in uscita: Corvino segue Larsson e Matheus Jesus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la partenza di Badelj e le situazioni di Vecino e Borja Valero ancora da definire, quello del centrocampo sarà un altro reparto tra i protagonisti della rivoluzione estiva della Fiorentina. In questo senso - riporta il Corriere dello Sport - a fine Premier si tornerà a parlare con Larsson del Sunderland, finito in regime di svincolo. Fitti i rapporti anche con il Ponte Preta per Matheus Jesus, che costa 3 milioni ed è nel mirino anche dello Sporting Lisbona.