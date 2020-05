Fiorentina, Badelj non sarà riscattato: il croato piace alla Lokomotiv Mosca

Quasi sicuramente il futuro di Milan Badelj sarà lontano dalla Fiorentina. Il centrocampista croato, di proprietà della Lazio, ha mercato in Russia. Secondo quanto riportato dai media locali infatti, il centrocampista in forza ai viola è finito nel mirino della Lokomotiv Mosca: il club russo offre circa 3,5 milioni per il cartellino, Lotito chiede almeno un milione in più.