Fiorentina, Badelj potrebbe restare fino alla scadenza del contratto

Le sue valigie erano già pronte l'estate scorsa, anche prima. Il suo procuratore ha urlato ai quattro venti di voler portare via il giocatore. ma alla fine Milan Badelj è ancora qua. Il mercato è lungo, è vero, e i corteggiatori del croato sono tanti ma Badelj rischia di fare come la donna dalle belle ciglia e rimanere alla Fiorentina. Le pretendenti non mancano, Milan e Lazio in Italia, Zenit e Valencia all'estero ma nessuno sembra essersi mosso concretamente e, sulle due straniere, è stato lo stesso giocatore a rimanere freddino. La Fiorentina (leggi Ramadani) lo spingerebbe in Spagna ma il croato si è trovato bene in serie A ed evidentemente non è del tutto convinto della destinazione. E allora? E allora la cosa clamorosa è che potrebbe rimanere fino alla scadenza del contratto nel 2018. Il giocatore ha dimostrato di essere un professionista e, nonostante le polemiche del procuratore che reclama dalla Fiorentina soldi mai avuti, ha sempre giocato con impegno ed entusiasmo visto che a Firenze si trova comunque bene, e di sicuro continuerebbe a farlo in questo ultimo anno di permanenza pur senza la vetrina dell'Europa. Nello stesso tempo la Fiorentina continuerebbe a contare su un buon mediano (il migliore in rosa) con un ingaggio sopportabile e lo perderebbe sì a zero ma il suo valore (lo aveva preso quasi a scadenza dall'Amburgo) lo ha già ampiamente ammortizzato. A riportarlo è Firenzeviola.it.