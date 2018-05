Fiorentina, Badelj può restare: Corvino pronto al rilancio

© foto di Federico De Luca

Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino nessuno in casa viola si è ancora dato per vinto sul fronte Milan Badelj. Il contratto del centrocampista croato scadrà fra qualche settimana, ma la dirigenza non ha ancora alzato bandiera bianca. Lazio e Milan restano alla finestra (defilata la Roma), ma Corvino è pronto ad un rilancio al fotofinish che possa convincere Badelj a restare. L'eredità della fascia che fu di Astori, un ruolo di primo piano in viola e l'affetto dei tifosi sono tutti fattori che confermano quanto l'ambiente stia spingendo per non lasciar partire il metronomo del centrocampo viola.