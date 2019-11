Fiorentina, Badelj si gioca una fetta di futuro contro il Verona

Focus dedicato a Milan Badelj questa mattina sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, nell’appuntamento di domani a Verona il centrocampista si gioca buona parte del suo futuro in viola, visto che per il momento il croato non è tornato sui suoi livelli di due anni fa e non è riuscito a convincere in modo definitivo l’allenatore e tutto l’ambiente viola. Oltretutto il numero 5 sarà di fatto l’unico titolare della Fiorentina del classico centrocampo, che sarà privo degli squalificati Pulgar e Castrovilli. Una prova importante domani che riscatti una partenza fino ad oggi con il freno a mano avvicinerebbe molto di più il giocatore al ricatto da parte della Fiorentina, al momento lontano.