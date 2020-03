Fiorentina, Badelj via in estate. Torna di moda Cassata, piace anche Pessina

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza i possibili movimenti di calciomercato della Fiorentina anche per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Posto che Milan Badelj non dovrebbe essere riscattato dalla Lazio, ecco che il nome di Francesco Cassata in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, già vicino ai viola nell'ultimo mercato invernale, tornerebbe di grande attualità. Non solo, però, perché il club gigliato si sta informando anche su Matteo Pessina dell'Hellas Verona, sul quale però si è già assicurata un contro-riscatto l'Atalanta e ci sarebbe l'interessamento anche del Napoli.