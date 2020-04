Fiorentina, Badelj: "Vogliamo tornare in campo ma dobbiamo essere realisti"

vedi letture

Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio ripartendo dal momento che stiamo attraversando: "Un grande saluto a tutti i tifosi. Questa è una situazione particolare, ci siamo quasi abituati con i nostri ritmi a casa e con le abitudini improvvise. Direi che come famiglia stiamo bene, sia io che i viola, molto meglio rispetto a prima soprattutto perché anche i ragazzi che sono stati positivi al Covid-19 sono recuperati. Il supporto non li è mai mancato".

Com'è allenarsi a casa e non al centro sportivo?

"Sono allenamenti particolari come tutta la situazione che stiamo vivendo. Ci siamo abituati a saltellare in soggiorno o a rompere i coglioni ai vicini. I miei per dire hanno una pazienza incredibile e li ringrazio. Facciamo ciò che ci consente uno spazio chiuso: esercizi di forza ecc".

Cosa pensa della possibile ripartenza del campionato?

"Mi aspetto di ripartire anche se non possiamo dimenticarci che al primo posto va la salute della gente. Non credo ci sia un solo giocatore che non abbia voglia di finire ciò che abbiamo cominciato ma bisogna essere realisti. Crediamo al sistema e alla Lega, prenderanno la decisione giusta".

Come si immagina gli allenamenti quando potrete tornare in campo?

"Inizieremo con allenamenti differenti. Saranno effettuati in piccoli gruppi ma sinceramente di più non so. Valuteremo i rischi precisi della situazione".

Lei si considera un leader della Fiorentina?

"Non mi definirei così ma cerco sempre di dare consigli utili ai compagni. Mi considero forse più un insegnante, credo che i ragazzi qualcosa da me possano imparare visto che fino a oggi ho fatto una discreta carriera".